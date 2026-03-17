Die neunjährige Emma aus Langewiesen kämpft seit Dezember gegen einen bösartigen Hirntumor. Viele Menschen aus der Region möchten ihr und ihrer Familie in dieser schweren Zeit beistehen. Deshalb organisiert der Verein Dartfreunde Thüringen am Samstag, den 4. April, eine große Spendenaktion in Ilmenau. Das Ziel: ein möglichst hohes Spendenaufkommen für Behandlungen, Therapien sowie die vielen Fahrten und Klinikaufenthalte.