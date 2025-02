Auf dem Hasenberg am Rande von Gerthausen steht ein Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges. Auch das Grab eines noch am Ostersonntag 1945 gefallenen Deutschen ist dort zu finden. Während das Denkmal bereits im vergangenen Jahr wieder hergerichtet wurde, wird nun in diesem Jahr das weitere Areal durch den Ortsteil in die Hand genommen, erläutert Ortsteilbürgermeisterin Bettina Hitzke. Das freigelegte Grab soll noch bepflanzt werden. Eine größere Aktion war am vergangenen Wochenende die Beseitigung von Bäumen, die früher in Kreuzform gepflanzt, viele aber über die Jahre dürr geworden waren. Sie wurden gefällt und abtransportiert. Das Roden der Wurzeln bleibt noch als Aufgabe. Im Herbst soll nach altem Vorbild neu gepflanzt werden. Man hat sich entschlossen, dies nicht vor dem zu erwartenden heißen Sommer zu tun, zumal es auf der Fläche kein Wasser gibt. Im Ortsteilrat war die Aktion vom Wochenende zuvor abgesprochen worden, an der unter anderem Marcel Spengler, Kay Schikora und Andreas Seugling beteiligt waren. Am 5. April wird zum Frühjahrsputz geblasen – mit den Schwerpunkten Brunnen, Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshaus. Am 17. März gibt’s noch eine Ortsbegehung, um die Ecken, die man anpacken will, genau festzulegen.