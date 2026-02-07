Die ehemalige Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, übernahm das Warm-Up in der Innenstadt und führte den Lauf an.
Aktion der Grünen Jogging-Runde mit Ricarda Lang
Sonny Adam 07.02.2026 - 17:45 Uhr
Unter dem Motto „Wir bringen Bayreuth zum Laufen“ hatten am Samstag die Bayreuther Grünen gemeinsam mit der ehemaligen Bundesvorsitzenden Ricarda Lang zu einem öffentlichen Jogginglauf durch die Stadt eingeladen.
