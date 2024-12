Aktion beim Oberhofer Weltcup: Jugend trifft Biathlon

Na, wenn das mal keine Hausnummer ist! 5944 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrer, Erzieher und Betreuer werden in der kommenden Woche in der Oberhofer Weltcup-Arena erwartet – genauer gesagt zu den Sprints der Frauen und Männer am Donnerstag und Freitag. „Jugend trifft Biathlon“ heißt die Aktion, die 2017 aus einer privaten Initiative heraus entstand und mittlerweile einige Förderer gefunden hat, unter anderem das Thüringer Kultusministerium.