Aktion «Alcohol & Drugs»: Thüringer Polizei kontrolliert Alkohol und Drogen am Steuer

Die Thüringer Polizei nimmt dabei an der ROADPOL-Aktion "Alcohol & Drugs" teil. ROADPOL ist ein europäisches Polizei-Netzwerk, welches zum Ziel hat, die Zahl der Verkehrsunfallopfer zu senken. Gerade in der Weihnachtszeit wird die Gefahr durch Glühwein auf den Weihnachtsmärkten häufig unterschätzt, heißt es in der Mitteilung weiter. "Wer trinkt, kifft oder illegale Drogen konsumiert, setzt sich nicht ans Steuer", lautet daher die Forderung der Polizei an die Verkehrsteilnehmer.