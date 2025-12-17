Erfurt (dpa/th) - In Thüringen werden in den nächsten drei Tagen verstärkt Verkehrskontrollen durch die Polizei durchgeführt, um Alkohol und Drogen im Straßenverkehr zu minimieren. Im Fokus stehen dabei Fahrzeugführer, die durch berauschende Mittel eine erhebliche Gefahr darstellen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Kontrollen der Landespolizeiinspektionen und der Autobahnpolizei laufen bis zum kommenden Freitag.
Aktion «Alcohol & Drugs» Thüringer Polizei kontrolliert Alkohol und Drogen am Steuer
dpa 17.12.2025 - 12:07 Uhr