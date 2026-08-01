Auf außergewöhnlich große Resonanz ist am Mittwoch der Informationsstand der SPD Schmalkalden und Umgebung zur Notfalldose gestoßen. Bereits nach nur 45 Minuten waren alle 60 bereitgestellten Notfalldosen vergriffen, teilt Ortsvereinsvorsitzender Michael Lang mit. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger kamen gezielt auf den Altmarkt, um sich über die kleine rote Dose zu informieren und ein Exemplar für den eigenen Haushalt oder für Angehörige mitzunehmen. Einzelne Interessierte reisten sogar aus der Rhön nach Schmalkalden, um mehr über die Notfalldose zu erfahren und mit den Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ins Gespräch zu kommen.