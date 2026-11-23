Seoul - Nach dem massiven Ausverkauf an der Wall Street vergangene Woche sind die Börsen in Ostasien heute mit weiteren Verlusten gestartet. Insbesondere der südkoreanische Leitindex Kospi geriet bis zum Mittag (Ortszeit) mit einem Minus von 5,3 Prozent stark unter Druck. Der Handel in Seoul musste wegen starker Kursschwankungen kurzzeitig ausgesetzt werden. Südkoreas Volkswirtschaft ist wegen ihrer großen Halbleiterproduzenten Samsung Electronics und SK Hynix stark von der globalen Nachfrage nach Chips zum Ausbau Künstlicher Intelligenz (KI) abhängig.