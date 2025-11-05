«Aktenzeichen XY... Ungelöst» Fabian starb am Tag seines Verschwindens

In diesen vier Tagen hatte man noch gehofft, den Jungen lebend zu finden. Hunderte Einsatzkräfte waren im Einsatz und suchten in und um Güstrow nach dem Kind. Hundestaffeln und Hubschrauber wurden eingesetzt. Die Beamten klingelten an Haustüren und befragten Passanten. Aber am 14. Oktober folgte der Schock, als Fabian tot in einem Wald etwa 15 Kilometer südwestlich von Güstrow gefunden wurde. Das Kind wurde Opfer eines Gewaltverbrechens, wie sich herausstellte. Der oder die Täterin wurde bislang nicht gefasst.