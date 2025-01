Am Samstagabend wurde durch akribische Beamte eine Unfallflucht in Lauscha schnell aufgeklärt. Wie die Polizei mitteilt war aus dem Steinachgrund ein Unfall gemeldet worden, wonach ein Pkw beim Rangieren gegen eine Mülltonne sowie einen Briefkasten gestoßen war und so einiges an Sachschaden angerichtet hatte. Anschließend entfernte der Fahrer sich zunächst unerkannt vom Unfallort.