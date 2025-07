Die Maschinen sind abgeschaltet, Biertische stehen im AKP-Werk auf dem Rohrer Berg, Bratwurstduft weht über das Firmengelände an diesem Abend. Die Belegschaft des Herstellers von Küchenarbeitsplatten samt Zubehör und Nischenverkleidungen hat beim jährlichen Sommerfest diesmal mehr Grund als sonst zum Feiern. Es ist ein Jubiläumsjahr: Seit 30 Jahren existiert die Firma AKP. Auf der Leinwand neben den Biertischen werden Aufnahmen gezeigt, die an die Anfänge erinnern. Die Firmengeschichte ist eine Erfolgsgeschichte sondergleichen: In drei Jahrzehnten wandelte sich die AKP, deren drei Buchstaben einst für Acrylkanten-Profis stand, von einem Kleinstbetrieb zum Marktführer für Küchenarbeitsplatten in Deutschland. In vielen Wohnungen landauf, landab in der Bundesrepublik werden heute Gerichte auf Massivholz, Stein, Glas, Keramik oder der klassischen Schichtstoffplatte zubereitet, die in Meiningen in Form gebracht wurden und hier ihre hochwertige Optik erhielten, auch wenn das viele Küchenbesitzer gar nicht wissen. Die Produkte gehen ebenso nach Österreich und in die Schweiz.