Wollen wir von Bandbreite reden? Hauptsächlich mit Akkordeon pur sind Stefanie und Christian immer wieder gefragt. Meistens mischen sie verschiedene Musikstile, um die Vielseitigkeit ihres Instruments zu zeigen, wie etwa beim Tag der Wartburgregion am Landratsamt in Bad Salzungen. Volks- und Trachtentanzgruppen, in letzter Zeit vor allem „Die Nässetaler“ aus dem hessischen Nüsttal/Silges, freuen sich seit Jahren über die Akkordeonmusik der aus Unterbreizbach stammenden Geschwister als Partner ihrer Chorografien. Kirchenmusik in einem neuen musikalischen Gewand vorstellen ist das Anliegen der gemischten Band, in der Christian mit Kreiskantor Hartmut Meinhardt und befreundeten Musikern diverse Ausdrucksmöglichkeiten auslotet.