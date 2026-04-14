Akademischer Zusammenstoß: Wenn Doktorgrade nicht vor Gegenverkehr schützen

Augenzeugen berichten nichts über hitzige Diskussionen zur Schuldfrage, aber man darf annehmen, dass diese intern bereits nach streng wissenschaftlichen Maßstäben ausgewertet wird. Mögliche Hypothesen: Unterschätzte Fliehkräfte, überschätzte Fahrkünste oder schlicht zu viel Vertrauen in den eigenen Intellekt.