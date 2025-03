Eine überdimensionale Regenbogen-Flagge hängt im Hintergrund der Bühne, die den restlichen Konzertraum nur einen Schritt überragt. Am Schlagzeug und den Musikverstärkern stehen zwei Frauen und machen Soundcheck. Es wummert durch die Lautsprecher. Das erste Konzert des Abends startet bald. Insgesamt fünf Bands werden heute hier auftreten. Am Tresen vor der Bar stehen bereits einige Leute, bestellen Getränke, unterhalten sich. Eine mit Kreide beschriebene Tafel zeigt das Angebot: Ein Bier kostet hier 1,50 Euro, Limo ebenso. Auf der großen Couch am anderen Ende des Raumes lümmeln einige Gäste. Noch trudeln die meisten gerade erst ein, suchen sich ein Plätzchen und begrüßen sich. Man scheint sich hier zu kennen.