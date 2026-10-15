Split - Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen hat mit Ajax Amsterdam einen bitteren Start in die Ligaphase der Conference League erlebt. Der niederländische Rekordmeister, für den auch die deutschen Profis Julian Brandt und Thilo Kehrer in der Startelf standen, unterlag bei Hajduk Split mit 1:2 (0:1). Zudem stand die Partie nach massivem Abbrennen von Pyrotechnik durch die kroatischen Heim-Fans kurz vor dem Abbruch.