Air Conditioning Skepsis gegenüber Klimaanlagen - typisch deutsch?

Vermutlich verzichten viele Menschen in Deutschland wegen hoher Stromkosten auf zusätzliche Klimageräte - auch, weil die steigende Zahl von Wärmepumpen, die ebenfalls zur Kühlung genutzt werden können, einen Extra-Kauf überflüssig mache.

Viele Gründe fürs deutsche Fremdeln mit Klimaanlagen

Und was sagen professionelle Kälteforscher zu alledem? Uwe Franzke, Geschäftsführer beim (nicht-universitären) Institut für Luft- und Kältetechnik (ILK) in Dresden meint: "Während in Südeuropa, Asien oder den USA die Klimaanlage längst zum Standard gehört, wird in Deutschland die Klimaanlage nach wie vor negativ betrachtet." Dieses Fremdeln habe neben den Kosten und den typisch deutschen Umweltbedenken noch weitere Gründe.

Wie der ILK-Chef erläutert, ist das zum einen historisch geprägt: "Kühlung galt lange als Luxus – Heizen war wichtiger." Zudem gebe es verbreitete Gesundheitsbedenken: "Viele empfinden Klimaanlagen als krankmachend – Zugluft, trockene Luft, Erkältungsrisiko und nicht zuletzt Lautstärke."

Außerdem gebe es eine spezielle Mentalität: ""Da muss man halt durch" – Hitze wird oft zähneknirschend ertragen statt bekämpft." Die Folgen seien dann "nachlassende Konzentrationsfähigkeit und verminderte Leistungsfähigkeit".

Der sommerliche Wärmeschutz - etwa Sonnenschutz oder Speichermassen - komme bei vielen Gebäuden in längeren Hitzeperioden an seine Grenzen, sagt Franzke. Es sei da keine kurzfristige Besserung zu erwarten. "Im privatwirtschaftlichen Bereich sehen wir zunehmend die Bereitschaft, in Klimaanlagen zu investieren. In der öffentlichen Verwaltung und ähnlichen Institutionen sehe ich keine Änderung."