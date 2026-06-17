«Aids – In Zeiten der Liebe» ZDF-Doku über die HIV-Krise mit außergewöhnlichem Ansatz

Die Begründung in den DDR-Papieren damals: "Da beide zu asozialen Lebensweisen neigen, sind Aussprachen vonseiten staatlicher Organe bisher ergebnislos gewesen, und es ist nicht damit zu rechnen, dass Z. und N. zu künftigem gesellschaftsmäßigem Verhalten zu bewegen sind."

Neu im Westen leben Heiko und Dirk ihren Traum: am Theater, im Sex und Exzess. Dann der Alptraum: Die Diagnose Aids bringt Heiko Zolchows Leben rasch an ein Ende. Er stirbt 1987, sein Partner 1994.

Das Bewegende an der Doku sind die Freunde und Weggefährten, die sich liebevoll an die beiden Männer und ihr wildes, experimentelles Leben erinnern.

"Zum Glück sind diese Biografien nicht einfach verschwunden", sagt der Autor und Filmemacher Nichelmann. "Sie sind noch da, in den Erinnerungen der vielen Menschen, deren Leben Heiko und Dirk berührt haben. Auch nach all den Jahren erzählen sie mit einer erstaunlichen Klarheit von diesem Paar, von der Tragik ihrer Geschichte, aber eben auch von der Kraft, die darin liegt."

Einige Reenactments - nachgespielte Szenen - mit Schauspielern lassen neben den Zeitzeugen und Originalaufnahmen ein Panorama von Zolchow und Nawrocki und ihrer Zeit entstehen.

"Was hätte ich ihnen vorwerfen sollen? Dass sie schwul sind?"

Beeindruckend ist etwa Sabine Zolchow, die einstige Ehefrau von Heiko. Sie akzeptierte mit verblüffender Toleranz die Liebe ihres Mannes zu einem anderen Mann: "Was hätte ich ihnen vorwerfen sollen? Dass sie schwul sind?"

Zu Wort kommen beispielsweise auch der Regisseur und langjährige Freund der beiden Männer, Jean-Claude Kuner, der Theaterregisseur Frank Castorf, der Szenenbildner Karl-Hermann Reith und der Schauspieler Bernd Stegemann.

Der Historiker Henning Tümmers ordnet ein, wie etwa angesichts von Aids einige Politiker und Presseorgane und selbst Virologen im Westen das Bild einer apokalyptischen Katastrophe mit einem hetzerischen Schulddiskurs gegen Schwule entwarfen, sogar Safer Sex nicht als Lösung begriffen. In der DDR wurde die Krankheit dagegen zunächst totzuschweigen versucht.

"Hamsterhaftes Sexualleben"

Der CSU-Politiker Peter Gauweiler, damals Staatssekretär in Bayerns Innenministerium, wird in einer Talk-Runde von 1987 gezeigt. Dabei unterstellt er Schwulen ein "hamsterhaftes Sexualleben". Behörden müssten "offene Seuchenquellen, zum Beispiel Saunaclubs von Homosexuellen, in denen massenhaft Analverkehr betrieben wird", schließen.

Gegenkraft ist damals die in diesem Jahr gestorbene CDU-Politikerin Rita Süssmuth, die als Gesundheitsministerin unerschrocken und pragmatisch nicht moralisierte, sondern unter anderem für die Nutzung von Kondomen warb.