Robin Merkel ist staatlich geprüfter Techniker für Garten- und Landschaftsbau im Betrieb seiner Eltern. Und in der Mission, aus Gärten Wohlfühlorte zu machen, ist der Schleusinger unterwegs. Eigentlich. In den vergangenen Tagen aber war alles ganz anders. Der 36-Jährige war auf dem Wasser zu finden. Genauer gesagt paddelte er am Mittwoch mit dem Schlauchboot über den Feuerlöschteich der Gemeinde Ahlstädt. Aber weshalb?