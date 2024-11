Ein Problem sei, dass es in Deutschland kaum noch Infrastruktur gebe, um Wolle zu verarbeiten. Unverarbeitet gelten für das tierische Nebenprodukt für den Transport aber strenge Auflagen. So sei es schon teuer, die Wolle in spezielle Waschanlagen selbst ins benachbarte Ausland zu bringen. Nötig sei also, Netzwerke innerhalb Deutschlands aufzubauen zwischen Schäfereien, Wollproduzenten und möglichen Verarbeitern. "Wir hoffen, dass ein Umdenken stattfindet, und Regionalität und Nachhaltigkeit als entscheidende Faktoren bei unserer Wolle in den Vordergrund treten", so Erl.