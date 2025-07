Bürokratieabbau statt Zentralisierung

"Die GAP muss einfacher, effizienter und praxisnäher werden", so die Ministerin. In den vergangenen Jahren habe es bei den europäischen Förderinstrumenten einen rasanten Bürokratieaufbau gegeben. Außerdem wollten die Länder auch in Zukunft ein entscheidendes Wörtchen mitreden können, wie die Fördermittel vor Ort eingesetzt werden, sagte die Ministerin. Bestrebungen, die GAP künftig stärker auf die nationale oder sogar die EU-Ebene zu verlagern, wurden in dem Forderungspapier abgelehnt.