Agrarpolitik: Bayerns Ziele für Ökolandbau drohen krachend zu scheitern

München (dpa/lby) - Der Freistaat droht seine selbst gesteckten und gesetzlich verankerten Ziele beim Ausbau des Ökolandbaus weit zu verfehlen. Der Agrarbericht 2024 weist für das Berichtsjahr 2023 eine Fläche von 420.037 Hektar aus - was einem prozentualen Anteil von rund 13,6 Prozent an der gesamten Agrarfläche entspricht. Verglichen mit 2021 (408.429 Hektar) bedeutet dies zwar eine Zunahme um rund 11.550 Hektar. Bezogen auf das Ziel, 2030 einen Ökolandbau-Anteil von 30 Prozent an der bayerischen Landwirtschaftsfläche zu erreichen, zeichnet sich ein Scheitern immer klarer ab.