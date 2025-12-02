Agrarpolitik: Bayern verliert Ökolandbau-Ausbau immer mehr aus den Augen

München (dpa/lby) - Der Ausbau des Ökolandbaus in Bayern kommt weiterhin nicht voran. Wie die neusten Zahlen des Statistischen Landesamtes zeigen, ging der Anteil der Ökolandfläche im laufenden Jahr sogar leicht zurück im Vergleich zu 2024: Von 420.037 Hektar auf aktuell 412.900 Hektar - das entspricht einem Anteil von 13,4 Prozent der Gesamtfläche. Eigentlich hatte sich der Freistaat selbst das Ziel gesetzt, 2030 einen Ökolandbau-Anteil von 30 Prozent an der bayerischen Landwirtschaftsfläche zu erreichen.