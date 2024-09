Thüringer Landwirte wollen die Agrarministerkonferenz ab Donnerstag in Oberhof nutzen, um ihre Forderungen an die Politik zu formulieren. Nach Angaben des Thüringer Bauernverbandes planen die Landwirte ein Protestcamp am Veranstaltungsort, dem Panorama-Hotel in Oberhof. So sollen wieder reichlich Traktoren über die Straßen rollen. Außerdem wollen die Bauern ihre Forderungen an die Politik an Ballons in den Himmel aufsteigen lassen.