Agrarministerkonferenz: Kommunalunternehmen für mehr Trinkwasserschutz

Würzburg - Vor dem Treffen der Agrarminister von Bund und Ländern in Würzburg haben kommunale Wasserversorger, Naturschützer und Ökolandwirte die Politik zu mehr Trinkwasserschutz aufgefordert. Der Klimawandel sei längst auf den Feldern angekommen; lange Trockenphasen, sinkende Grundwasserstände und zunehmender Starkregen machten dem Boden als Wasserspeicher zu schaffen, heißt es in einer Erklärung des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) in Bayern und der Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern.