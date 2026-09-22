Agrarministerkonferenz: Kommunalunternehmen für mehr Trinkwasserschutz

Auch der Bund Naturschutz (BN) betonte, Hitze und Dürre seien längst "eine zentrale Herausforderung" für die Landwirtschaft. "Wer die Höfe dauerhaft schützen will, muss dafür sorgen, dass unsere Landschaft wieder mehr Wasser aufnehmen, speichern und in Trockenzeiten zur Verfügung stellen kann", sagte BN-Agrarexperte Harald Ulmer. "Dass im Programm der Konferenz das Thema Wasserhaushalt nicht vorkommt, ist erschreckend! Offensichtlich ist man sich nicht bewusst, welche Herausforderungen hier auf uns zukommen."