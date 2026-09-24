Agrarministerkonferenz: Agrarminister ringen um die Nutzung von Dünger

Würzburg - Die Agrarminister von Bund und Ländern suchen bei einer zweitägigen Konferenz in Würzburg nach einer gemeinsamen Linie bei der Finanzausstattung der Landwirte und für die Verwendung von Dünger. Eine Neuregelung der Düngeverordnung ist umstritten. Künftig sollen die sogenannten roten Gebiete wegfallen, in denen wegen starker Nitratbelastung des Grundwassers kein weiterer Mineraldünger mehr aufgebracht werden darf. Stattdessen soll stärker das Verursacherprinzip in den Vordergrund rücken. Ein entsprechender Entwurf der Bundesregierung wird gerade im Bundestag behandelt.