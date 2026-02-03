Agrarmarketing: Thüringen steckt Geld in Vermarktung regionaler Produkte

Erfurt (dpa/th) - Thüringen unterstützt den Trend zu regionalen Produkten. In diesem Jahr werde die Vermarktung von Erzeugnissen aus dem Freistaat mit rund 400.000 Euro aus dem Landeshaushalt gefördert, sagte Agrarministerin Colette Boos-John (CDU) in Erfurt. Dass Thüringer Produkte - und nicht nur die Klassiker Bratwurst und Kartoffelkloß - bei den Verbrauchern ankommen, habe eine erfolgreiche Präsentation bei der Grünen Woche im Januar in Berlin gezeigt. Regionalität bedeute kurze Wege, transparente Herkunft und faire Wertschöpfung für die Betriebe.