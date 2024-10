Milliardenschulden: Baywa-Krise: Konzernchef und Finanzvorstand gehen

München - Der Aufsichtsrat des unter Milliardenschulden leidenden Münchner Mischkonzerns Baywa zieht personelle Konsequenzen in der Chefetage: Vorstandschef Marcus Pöllinger wird seinen Posten zum Monatsende räumen, wie das Unternehmen mitteilte. Finanzvorstand Andreas Helber wird zum 31. März nächsten Jahres ebenfalls ausscheiden. In beiden Fällen verläuft der Abschied laut Aufsichtsrat einvernehmlich. Nachfolger gibt es noch nicht, das Verfahren für die Neubesetzung dieser beiden Spitzenposten ist laut Mitteilung eingeleitet. Nun auch formell in den Vorstand einziehen wird der Unternehmensberater Michael Baur, der - bislang als Generalbevollmächtigter - seit einigen Wochen an maßgeblicher Stelle sitzt.