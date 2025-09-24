Der Sommer ist vorüber - die Ernte ist bis auf den Mais gelaufen. Der zeitweise Regen tat der Kultur gut im Sommer. „Er kam allerdings etwas zu spät“, sagt Geschäftsführerin Isabel Schmidt. 10 bis 20 Prozent könnte es von der Menge her also weniger sein als in den Vorjahren. Ende September/Anfang Oktober wird der Mais geerntet – erst dann wird abgerechnet. Ans Zurücklehnen ist danach im Herbst dennoch nicht zu denken, denn nach der Ernte ist vor der Ernte. „Bis November kommt die neue Wintergetreide-Saat in den Boden“, sagt Geschäftsführer Marcus Recknagel, der für den Pflanzenbau zuständig ist. Auch beim Korn gab es Einbußen. Rund 30 Prozent Ertrag waren es im Betrieb weniger bei der Getreideernte 2025 gegenüber den Vorjahren.