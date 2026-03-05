In einigen Agrarbetrieben zogen im Dezember dunkle Wolken auf: Da hatten drei Unternehmen aus Nordthüringen vom Amt Bescheid bekommen, dass die Beihilfen für ihre Tochterunternehmen nicht gezahlt werden. Was auf den ersten Blick vielleicht wie eine Einzelfall-Entscheidung eines übereifrigen Mitarbeiters anmutete, entpuppte sich inzwischen als Strategie mit Ansage, sagen die Landwirte. Es geht um eine flächendeckende Überprüfung in Thüringen, die landwirtschaftliche Tochterunternehmen ins Fadenkreuz nimmt. Rund 500 Betriebe könnten betroffen sein. Die Bauern sind auf der Palme.