Eigentlich müsste sich Agrarchefin Ines Hesselbach freuen. Die landwirtschaftlichen Betriebe bekommen einen Teil ihrer Ausgaben für den Diesel wieder erstattet. 2027 wird die Agrargenossenschaft Queienfeld so rund 40.000 Euro von den Kraftstoffsteuern, die sie in diesem Jahr zahlen muss, zurückerhalten. „Das ist keine zusätzliche Unterstützung für die Landwirte – wir bekommen damit wieder das, was uns vor zwei Jahren weggenommen wurde“, sieht sie das ziemlich nüchtern. Zwischenzeitlich war die Agrardiesel-Rückerstattung stark abgeschmolzen worden. „2025 erhielten wir nur noch 10.000 Euro zurück.“ Seit Jahren bekamen die landwirtschaftlichen Betriebe einen Teil der Ausgaben für den Kraftstoff erstattet, weil sie den Diesel für die täglichen Arbeiten auf dem Feld und im Stall benötigen, zuverlässig Lebensmittel produzieren, wettbewerbsfähig bleiben sollen und nicht auf den öffentlichen Straßen unterwegs sind.