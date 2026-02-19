Franziska Rosenbauer ist ein Stein vom Herzen gefallen. Im letzten Sommer hatte sie Berufskollegen und Behördenvertreter während der Flurfahrt noch zu einem Güllelager auf dem Hofgelände geführt. Zu dem Zeitpunkt stand noch im Raum, dass die Landwirte bis Ende 2026 diese Behälter aufwendig überdachen oder zumindest abdecken müssen – ein Unding aus ihrer Sicht. „Das kostet Unsummen und ist wirtschaftlich nicht vertretbar“, sagte die Vorstandsvorsitzende der Agroprodukt Sonneberg e.G. seinerzeit.