Erfurt (dpa/th) - Nach Angaben des Thüringer Bauernpräsidenten Klaus Wagner bekommen Landwirte die Folgen des Ausbruchs der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg bereits zu spüren. Man setze darauf, dass die Ursachen in Brandenburg erkannt werden und der Ausbruch der Krankheit auf den einen Betrieb begrenzt bleibe, sagte Wagner der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. "Gleichwohl hat es jetzt schon Auswirkungen auf die Thüringer Landwirtschaft."