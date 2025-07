Wissenschaftler der Universität Würzburg und des Landesamtes für Umwelt gehen davon aus, dass es in den kommenden Jahrzehnten in Unterfranken im Sommer noch trockener werden wird. Am häufigsten regnet es in den Mittelgebirgslagen von Spessart und Rhön, in den Weinanbaugebieten am seltensten, wie es Uni-Wissenschaftler in ihrem "Klimabericht für Unterfranken" prognostizieren.