Agrar- und Ernährungsmesse: Thüringer Aussteller für Grüne Woche 2026 gesucht

Erfurt/Berlin (dpa/th) - Thüringen will sich zur 100. Jubiläumsauflage der Grünen Woche im kommenden Jahr als ganz besonderes Genuss- und Erlebnisland präsentieren. Aussteller könnten sich ab sofort für die geplante Thüringen-Präsentation in Berlin bewerben, teilte das Landwirtschaftsministerium mit. Bis zum 1. Juli hätten Unternehmen der Thüringer Land- und Ernährungswirtschaft, Regionen des ländlichen Raums sowie Tourismusakteure die Möglichkeit, ihr Interesse an einer Messeteilnahme zu bekunden.