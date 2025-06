Keine "Horrorszenarien"

Rukwied erläuterte: "Wir hatten eine ausgeprägte Frühjahrs-Trockenheit in Teilen Deutschlands. In der zweiten Maihälfte und in den Juni hinein kamen dann aber Niederschläge, die einiges korrigieren konnten." Der Bauernpräsident fügte hinzu: "Wir haben uns an Horrorszenarien über eine Dürre nicht beteiligt, die zum Teil an die Wand gemalt wurden."