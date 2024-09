Agrar: Kaniber kritisiert Vorschläge der Bischöfe zu Landwirtschaft

Die in einer Studie präsentierten Forderungen der Bischöfe nach einer gemeinwohlorientierten Landnutzung sei für manche Regionen dieser Welt richtig und wichtig, schreibt die CSU-Politikerin in einem Brief an die Bischofskonferenz, der dpa vorliegt. "Für falsch halte ich es allerdings, alle Bäuerinnen und Bauern per se unter Generalverdacht zu stellen."