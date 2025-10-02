Agrar: Hopfenernte in Elbe-Saale-Region leicht unter Durchschnitt

Mügeln (dpa/sn) - Eine erste Zwischenbilanz zur diesjährigen Hopfenernte im Anbaugebiet Elbe-Saale deutet leicht unterdurchschnittliche Ergebnisse an. Ende August beziehungsweise Anfang September war die Ernte gestartet. Mindestens eine Woche wird sie nach Schätzungen des Geschäftsführers vom Elbe-Saale-Hopfenverband Andreas Kunze noch andauern. Das Anbaugebiet Elbe-Saale erstreckt sich über Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Es ist das zweitgrößte und nördlichste Hopfenanbaugebiet in Deutschland.