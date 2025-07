In Thüringen steht Getreide in diesem Jahr auf 347.100 Hektar im Feld, das sind 11.300 Hektar mehr als 2024. Wichtigste Getreideart ist Winterweizen, der in diesem Jahr auf 187.800 Hektar angebaut wird. Hier gehen die Landwirtschaftsbetriebe nach der ersten Prognose von rund 1,3 Millionen Tonnen Ertrag aus. Je Hektar erwarten sie einen Ertrag von 6,9 Tonnen, was weniger als im Vorjahr und auch im Vergleich zum mehrjährigen Mittelwert ist. Die Anbaufläche für Winterweizen war in diesem Jahr erweitert worden.