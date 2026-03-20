Agrar Erster Spargel geerntet - Saison startet im April richtig

Wann ist eine Saison für die Spargelbauern gut?

Was für den Spargel gut ist, ist nicht automatisch für die Spargelbauern gut. Wird es zu schnell warm, beschleunigt das zwar das Wachstum der Pflanzen, das kann aber zu einer Überproduktion und damit fallenden Preisen führen. Zu kalt oder zu trocken darf es aber auch nicht sein. Aus Sicht der Pflanzer sind daher wettertechnisch mittlere Jahre am besten, in denen genug Spargel geerntet werden kann, um den Bedarf zu bedienen, ohne dass die Preise verfallen.

Warum ist es an Johanni schon wieder vorbei?

Traditionell endet die Saison am 24. Juni, dem Johanni- oder Johannistag. Manche Felder werden aber schon früher stillgelegt und manche Landwirte gehen über das Datum hinaus. Dabei wachsen die Pflanzen auch danach weiter. Doch während der Erntezeit werden den Spargelpflanzen die jungen Triebe abgeschnitten. Damit sie im nächsten Jahr wieder genug Energie haben, um diese Triebe zu bilden, werden sie den Rest des Jahres in Ruhe gelassen und dürfen wachsen.