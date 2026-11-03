Agrar: Der Bio-Markt wächst - doch auf den Feldern nur langsam

Berlin - Beim Einkaufen sind Bio-Lebensmittel stärker gefragt - doch auf den deutschen Feldern kommt der Ökolandbau weiterhin nur langsam voran. Ökologisch bewirtschaftet wurden im vergangenen Jahr 11,4 Prozent der gesamten Agrarfläche, wie das Bundeslandwirtschaftsministerium erstmals nach einer neuen Datengrundlage ermittelte. Die Zahl der Bio-Höfe ging demnach leicht auf 28.150 zurück. Dies entspricht 11,2 Prozent aller Betriebe. Verbraucherschützer fordern bessere Standards in der gesamten Branche.