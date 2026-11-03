Agrar: Der Bio-Markt wächst - doch auf den Feldern nur langsam

Die Entwicklung auf den Feldern ist wichtig, wenn auch heimische Landwirte am wachsenden deutschen Bio-Markt teilhaben wollen. Sonst könnten Importeure stärker profitieren. Dabei hatte das Ministerium zu den Bio-Berechnungen angekündigt, dass von diesem Jahr an nur noch Daten verwendet werden, die das Statistische Bundesamt erhebt. "Die Umstellung schafft eine einheitliche statistische Grundlage, da nun für ökologische und konventionelle Betriebe dieselben Erfassungsgrenzen gelten", sagte ein Sprecher. Zuvor waren bei Bio auch sehr kleine Höfe mit weniger als fünf Hektar berücksichtigt worden.