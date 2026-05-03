Agrar: Bio-Lebensmittel mit Umsatzplus im ersten Quartal

Berlin - Das Geschäft mit Bio-Lebensmitteln in Deutschland hat nach Branchenangaben zum Start ins Jahr weiter angezogen. In den ersten drei Monaten stieg der Umsatz im Vergleich zum ersten Quartal 2025 um sechs Prozent auf 4,91 Milliarden Euro, wie aus Daten des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Der Großteil entfällt auf Discounter mit 30 Prozent und Supermärkte mit 29 Prozent. Drogeriemärkte kommen auf knapp 13 Prozent, nachdem sie von Januar bis März ein kräftiges Umsatzwachstum von 14 Prozent erzielten.