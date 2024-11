Laut Statistischem Landesamt ging die Zahl der Höfe in Bayern zwischen 2013 und 2023 um fast 13 Prozent zurück. Dass es deshalb weniger Betriebshelfer gibt, weil weniger junge Menschen in die Landwirtschaft hineinwachsen, scheint aber nicht der Fall zu sein. "An den großen landwirtschaftlichen Hochschulen und Schulen gibt es relativ stabile Anmeldezahlen und Abschlussjahrgänge", betont Lehmann. "Es gibt ja eine Fülle von Tätigkeiten, die man in der Landwirtschaft ausüben kann, ohne einen eigenen Betrieb haben zu müssen."