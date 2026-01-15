Agrar: Aufwärtstrend bei Zuckerrüben-Anbau unterbrochen

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Bauern haben in den vergangenen zehn Jahren mehr Zuckerrüben angebaut - nun kippt der Trend wieder. Im vergangenen Jahr verringerte sich die Anbaufläche für die Rüben auf rund 12.400 Hektar. Das waren nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Erfurt 1.600 Hektar oder 11 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Rübenzucker wird vor allem in der Lebensmittelindustrie für Süß- und Backwaren sowie Getränke eingesetzt.