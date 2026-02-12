Kempten (dpa/lby) - Ein Fahrgast ohne Ticket hat einen Zugbegleiter in Schwaben beleidigt. Der 27-Jährige habe sich während der Kontrolle aggressiv verhalten, teilte die Polizei mit. Polizei und Bundespolizei forderten den Mann daraufhin auf, den Zug in Kempten zu verlassen. Das habe der Mann allerdings nicht getan. Da er demnach gegen die Beamten Widerstand leistete und mit den Fäusten zuschlug, setzten die Beamten Pfefferspray ein. Außerdem fesselten die Beamten den Mann, dabei habe er die Beamten ebenfalls beleidigt. Sowohl der Störer als auch zwei Beamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.