Sechs Menschen wurden durch die Welse leicht verletzt

Bei einem ersten Vorfall am 20. Juni hatten fünf Badende leichte Verletzungen durch den Angriff eines Welses erlitten. Der Fisch wurde daraufhin getötet und anschließend in einem Restaurant der Region zum Verspeisen angeboten. Am Mittwoch der vorigen Woche kam es erneut zu einem Angriff eines Welses auf einen Schwimmer im Bereich einer Badeinsel. In diesem Fall wurde der Fisch nicht getötet; stattdessen wurde die Badeinsel an Land gebracht.