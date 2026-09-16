Gibt es ein Erfolgsgeheimnis?

Für Oldman stellt "Slow Horses" die Welt anderer Agententhriller auf den Kopf. Keine Kasinos, Martinis, Aston Martins und technische Raffinessen. "An die Stelle dieser unerreichbaren, fantastischen James-Bond-Welt – er ist ja fast wie ein Superheld – treten hier ganz normale Menschen", erklärt der 68-Jährige. Sie kämpfen mit Alkohol, Drogen, psychischen Problemen, dem Scheitern ihrer Ehe oder mit Hypotheken.

"Sie sind zwar Spione, aber es ist eine Welt, zu der wir einen Bezug herstellen können – eine Welt, die wir greifen und verstehen können. Ich glaube, genau das ist es, was die Zuschauer immer wieder zur Serie zurückbringt", ist Oldman überzeugt.

Wer ist dieser Jackson Lamb?

Die Figur des Jackson Lamb hat am Erfolg einen großen Anteil. Er ist zwar eigentlich ein unangenehmer Typ – doch in seiner unverfrorenen Direktheit auch irgendwie sympathisch. Er schert sich um nichts und niemanden, trägt fettige Haare und schmuddelige Kleidung und legt mit Vorliebe die Füße (in löchrigen Socken) auf den Tisch.

Jackson Lamb rülpst und pupst, wie es ihm gerade kommt, auch beim Essen. Mit allergrößter Freude sondert er Sprüche und Witze auf Kosten anderer ab. Und trotz all seiner Macken ist er ein genialer Ermittler mit einem untrüglichen Gespür für alles, was faul ist und obendrein loyal, auch wenn er das gerne versteckt.

Was sind die fünf F's?

Ein Zitat ist typisch für diesen Lamb: Er will sein Team ermuntern, bei ihrem neuen Fall endlich mit den "fünf F's" loszulegen: "Who the fuck, what the fuck, where the fuck and why the fuck", auf Deutsch etwa: "Wer zur Hölle, was zur Hölle, wo zur Hölle und warum zur Hölle". Das seien aber nur vier "Fs", merkt J.K. Coe an. Darauf Lamb: "Fuck off! Damit sind es fünf".

Wie war die Rolle für Oldman?

Seit fünf Jahren wird Oldman also immer wieder zu diesem abgewrackten Lamb – und er liebt die Verwandlung. Privat sei er aber ganz anders, verrät der Brite, der vor gut einem Jahr von Prinz William zum Ritter geschlagen wurde. Er rauche und trinke nicht, sei viel sanfter und habe keine Freude an ständiger Konfrontation.

Wie real war die Maske?

Und der 68-Jährige stellt klar: "Die Leute fragen Kristin Scott Thomas und Jack Lowden: "Stinkt er?" Nun, ich stinke nicht." Das sei alles Fassade, "Maske und Haargel". Und noch etwas unterscheidet den "Sir" von seiner Serienfigur: "Ich habe seit 1971 nicht mehr gefurzt."