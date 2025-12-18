Weihnachten ist das Fest der Liebe, des Beisammenseins und der Familie. Jedoch gibt es Menschen, die dieses Fest – vielleicht weil sie es so möchten, vielleicht aber auch ungewollt – allein verbringen. Leider sind dies oft auch ältere Menschen, deren Kinder und Enkelkinder weit entfernt wohnen und die sich nicht mehr zutrauen, lange Wegstrecken zur Familie zurückzulegen. Das ist das, was Konstanze Rückert schon im vergangenen Jahr enorm berührt hatte. Selbst eines von vielen Enkelkindern und mit einem sehr innigen, herzlichen Verhältnis zu den eigenen Großeltern wollte sie davon etwas zurückgeben. Durch eine Bekannte erfuhr sie von „Agathe“.