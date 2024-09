Denkmaltag im Wartburgkreis Zeitzeugen der Geschichte

Der Tag des offenen Denkmals, ein bundesweiter Aktionstag am zweiten Sonntag im September, lockte auch in diesem Jahr rund um Bad Salzungen zahlreiche geschichts- und kulturinteressierte Besucher an. Unter dem Motto „Wahrzeichen. Zeitzeugen der Geschichte“ öffneten historische Gebäude ihre Türen.