Wenn Türen sich schließen, öffnen sich manchmal andere – oder bleiben für immer ein Stück offen. Am Freitag war beides zu spüren: Britta Rabe, die langjährige Leiterin des Aus- und Fortbildungszentrums (AFZ) Walldorf, wurde in den Ruhestand verabschiedet. Und zeitgleich öffnete das Zentrum seine Türen für die Öffentlichkeit. Ein symbolträchtiger Zufall – oder besser gesagt: ein sinnbildlicher Abschied für eine Frau, die das AFZ maßgeblich geprägt hat. „Das Zentrum ist mir ans Herz gewachsen“, sagte Rabe sichtlich bewegt in ihrer Abschiedsrede. Ein Satz, der mehr ist als ein gefühlvoller Abschluss. Er erzählt von einer jahrzehntelangen Karriere, von Engagement, Haltung – und einer Leidenschaft für das Bauwesen, die stets über das rein Technische hinausging.