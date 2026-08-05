Afrika Cup: Sperre gegen Ex-Weltklassestürmer Etoo aufgehoben

Eto'o war nach den Vorfällen beim Ausscheiden im Viertelfinale des Afrika Cups zunächst zu einer Sperre von vier Spielen und einer Geldstrafe in Höhe von 20.000 Dollar verurteilt worden. Eto'o hatte beim 0:2 gegen Gastgeber Marokko wütende Gesten in Richtung seines marokkanischen Gegenübers Fouzi Lekjaa gemacht, während CAF-Präsident Patrice Motsepe in der Nähe saß.