Afrika-Cup Bayern-Stürmer Jackson führt Senegal zum Auftaktsieg

Damit konnte sich Jackson, der in der 40. und 58. Minute traf, für sein Heimatland ein wenig in Szene setzen, nachdem er in München eher die Rolle als Back-up für Torjäger Harry Kane eingenommen hatte. In der Bundesliga erzielte der vom FC Chelsea ausgeliehene Stürmer bislang drei Tore in zwölf Spielen.